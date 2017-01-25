Данкли: главная проблема — нежелание IBU препятствовать применению допинга

Американкарассказала о своём отношении к проблеме допинга в биатлоне и к антидопинговой деятельности Международного союза биатлонистов.«Когда вышел доклад Макларена, я подумала, что допинг — это главная проблема биатлона. Однако в последние недели мне кажется, что главная проблема — это нежелание IBU препятствовать применению допинга. Исполком собрался, лишь когда спортсмены пригрозили бойкотом. Этот и есть тот большой поступок, который нам требуется», — цитирует биатлонистку Faster Skier.