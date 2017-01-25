Торгованов: в матче со Словенией судьи у нас в атаке просто забирали мяч

Главный тренер мужской сборной России по гандболув интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказал, какие эмоции испытывает после поражения от словенцев в 1/8 финала чемпионата мира во Франции со счётом 26:32.«Больше испытываю злость, чем всё остальное. Злость на всё то, что произошло. Ведь мы были способны пройти дальше. Ребята отдали на этом чемпионате и конкретно в матче со Словенией всё, что могли. Вот нам говорят: нужно было терпеть, биться. Кто так говорит, пусть попробует выйти и сыграть, когда нужно терпеть, а количество судейских ошибок не в твою пользу зашкаливает.Всё в порядке было. И морально были настроены, и физически были на уровне. Мы были настроены на битву, ребята хотели сыграть и за себя, и за Павла Атьмана с Сергеем Горбоком, которые выбыли из-за травм. Но сейчас, оглядываясь назад, я задаюсь вопросом – а могли бы они нам помочь?Почему нет? Да потому что судьи у нас в атаке просто забирали мяч. Вот вышли бы Атьман с Горбоком, а толку, если бы им даже бросить не дали? Все же видели судейство. Я не хочу оправдывать неудачу только этим обстоятельствам, но как в такой ситуации объяснить ребятам, что нужно делать на площадке, когда всё равно всё заканчивается одним и тем же?» — сказал Торгованов.Полное интервью с Дмитрием Торговановым выйдет на «Чемпионате» позже.