Слепов: в последний раз я провёл гонку без промахов пять лет назад

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша). Он занял третье место, не допустив ни одного промаха.«За месяц до чемпионата я заболел, две недели только смотрел телевизор. Следующие две недели проводил очень лёгкие тренировки. И сегодня выиграл бронзу. В последний раз я провёл гонку без промахов пять лет назад. Мои товарищи по команде стреляют лучше меня, но теперь я лучший снайпер!» — цитирует Слепова официальный сайт СБР.