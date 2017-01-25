Логинов: после первого промаха я просто старался делать свою работу

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душники-Здруе.
«Сегодня была хорошая погода. Все понимали, что стрельба будет иметь решающее значение при распределении мест на подиуме. После первого промаха я просто старался делать свою работу. Ошибка меня не расстроила. На последнем круге мне сказали, что отставание было всего восемь секунд. Поэтому я работал на максимуме на каждом участке трассы», — цитирует Логинова официальный сайт СБР.