Путин: если удастся, приеду в МГУ вместе с основателями дзюдо

Президент РФсказал, что при возможности поделится опытом со студентами МГУ, занимающимся дзюдо. 25 января студенты пригласили главу государства посетить секции единоборств.«Если удастся, я со своими друзьями действительно как-нибудь заеду, в том числе и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта.С господином Ямасито договорились о том, что на Дальнем Востоке будем проводить приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо. Я очень рад, что в МГУ это развивается активно», — цитирует Путина «Интерфакс».