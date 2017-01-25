Лебедева лишена двух медалей Игр-2008 в Пекине

После перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет (МОК) лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российскую легкоатлетку, сообщает пресс-служба МОК. Лебедева была второй в тройном прыжке, а также в прыжках в длину среди женщин. В пробе спортсменки было обнаружено запрещённое вещество туринабол.Также лишён медали за употребление метилгексанамина ямайский легкоатлет, участвовавший в золотой эстафете 4х100 метров.Результаты аннулированы, спортсмены должны возвратить медали.