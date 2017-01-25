Фигуристка Медведева захватила лидерство на ЧЕ после короткой программы

Российская фигуристка Евгения Медведева уверенно выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве. Второй результат показала Анна Погорилая. Третье место заняла итальянка Каролина Костнер. Мария Сотскова получила на 0,23 балла меньше, чем именитая соперница.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Женщины. После короткой программы
1. Евгения Медведева (Россия) – 78,92.
2. Анна Погорилая (Россия) – 74,39.
3. Каролина Костнер (Италия) – 72,40.
4. Мария Сотскова (Россия) – 72,17.