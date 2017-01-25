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Тренер Догонкин: Лебедева стала очередной жертвой политических разборок

25 января 2017, среда. 18:08. Другие
Тренер Вячеслав Догонкин, работавший с легкоатлеткой Татьяной Лебедевой, заверил, что спортсменка никогда не принимала запрещённые препараты. Сегодня россиянку лишили двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине после обнаружения в её допинг-пробе туринабола.

«Я абсолютно уверен в том, что Татьяна никогда не употребляла запрещённые препараты. Всё это глупость. Антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Жаль, что мы выступаем в роли разменной монеты. Уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок.

Сожалею, что подобное произошло с Татьяной. Всё это необъективно. Я видел, какой удар был нанесён по спортсменам и тренерам, которых лишили Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и вижу, как нас сейчас пытаются отстранить от зимней Олимпиады 2018 года», — цитирует Догонкина ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Татьяна Лебедева Допинг
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