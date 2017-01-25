Гурьев: стрелять на ноль Старых прекрасно умеет, что и показала

Тренер чемпионки Европы–2017 по биатлонуЛеонид Гурьев прокомментировал успех своей подопечной, вернувшейся в спорт после трёхлетней дисквалификации.«Я всех поздравляю с таким великолепным началом чемпионата Европы. Ранее у мужчин индивидуальную гонку выиграл Александр Логинов. Таким образом, уже в первый день соревнований мы взяли два золота. Плюс серебро Слепцовой и бронза Алексея Слепова. Теперь будем ждать следующих стартов. Тем более у мужчин в спринте и пасьюте команду усилит ещё и Евгений Гараничев.Старых стартовала 62-й, но трасса была вполне приемлемой. Особых сложностей прохождения дистанции я у Старых не заметил. А так, Ирина работала в своём темпе, а это главное. Стрелять на ноль она может и прекрасно умеет, что сегодня и показала.В декабре на Кубке России, где биатлонистки отбиралась на январские этапы Кубка мира и IBU, Старых бежала с высокой температурой. Но у неё даже не было мысли пропустить старты. Она тогда сказала: зачем же я ждала три года? И сумела пробиться в национальную команду. А после успехов на этапах Кубка IBU попала на чемпионат Европы. Сейчас Старых в хорошей форме, плодотворно поработала на сборе перед континентальным форумом. Будем ждать следующих стартов», — приводит слова Гурьева «Тюменская арена».