Первый канал покажет чемпионат мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону 2017 года, который пройдёт в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля, будет транслироваться в эфире Первого канала. Данную информацию подтвердили в пресс-службе телеканала.Ранее стало известно, что новости спорта временно сняты из эфира Первого канала. Кроме того, телеканал отказался от трансляций хоккейного Кубка Первого канала, который проходил в декабре в Москве.«Чемпионат мира по биатлону будет показан в эфире телеканала», — приводит сообщение пресс-службы Первого канала ТАСС.