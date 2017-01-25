Лебедева не считает себя виновной в приёме допинга и подаст апелляцию

Легкоатлетка, которую лишили двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине после обнаружения в её допинг-пробе туринабола, подчеркнула, что не употребляла допинг специально и будет подавать апелляцию на данное решение.«Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной я себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован. Но даже если где-то я ошиблась, доказать это можно только в судебном порядке. Моим кредо всегда было биться до последнего и никогда не сдаваться. Так же поступлю и в этот раз: адвокат работает, я буду подавать апелляцию. Понимаю, что шансы минимальные, но всё же», — сказала Лебедева в интервью «Спорт-экспрессу».