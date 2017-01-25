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Медведева: хотела побить мировой рекорд, но оценками довольна

25 января 2017, среда. 19:25. Другие
Российская фигуристка Евгения Медведева, уверенно выигравшая короткую программу на чемпионате Европы, отметила, что довольна своими оценками.

«Конечно, я хотела набрать за короткую программу здесь баллы выше, чем в финале Гран-при в Марселе, побить свой мировой рекорд. Но 30 сотых не хватило. Хотя в целом прокаталась я хорошо. Оценками довольна. Оценки высокие. Буду работать в произвольной. 30 сотых — это компоненты, GOE. Всегда есть моменты, которые выполнены не на максимуме, всегда есть куда расти», — цитирует Медведеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
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