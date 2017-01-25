Казань претендует на Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло

Казань подала заявку в Международную федерацию плавания (FINA) на право принять Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло в 2017 году, сообщил министр по делам молодёжи и спорту Татарстана«Мы подали заявку и можем принять данное соревнование. Казань имеет хорошие отношения с FINA и всю необходимую инфраструктуру», — приводит слова Леонова ТАСС.Сборная России в настоящий момент после двух матчей Мировой лиги имеет в своём активе три очка. Следующую встречу национальная команда проведёт 14 февраля дома против сборной Грузии.