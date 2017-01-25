Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии-2017 по синхронному плаванию, который согласно календарю Международной федерации водных видов спорта (FINA) должен был пройти в мае, предположительно в Казани. О причинах рассказал президент Федерации синхронного плавания России«Мы решили отказаться от проведения этапа у себя, это ни в коем случае не связано ни с какими историями по снятию международных стартов в России из-за рекомендаций МОК. Мы сделали это из стратегических соображений, переговорив с нашими тренерами, и прежде всего потому, что не сможем выставить сильнейший состав команды на домашние соревнования», — цитирует Власенко «Р-Спорт».