Фигуристы Ильиных и Жиганшин не выступят на Универсиаде

В составе российской команды фигуристов, которая выступит на зимней Универсиаде, произошли изменения, сообщает пресс-служба ФФККР. Российский танцевальный дуэтзаменит другая наша пара. Документы, поданные Еленой и Русланом, были отклонены оргкомитетом соревнований, так как спортсмены не соответствовали критериям и требованиям к участникам студенческих игр.Также из-за отмены соревнований по парному катанию в Алма-Ате не выступят россияне Алиса Ефимова — Александр Коровин и Богдана Лукашевич — Александр Степанов.Таким образом, в составе российской команды на Универсиаде выступят:Софья Евдокимова — Егор Базин, Василиса Даванкова — Антон Шибнев, Мария Ставитская — Андрей Багин.Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева.Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.Зимняя Универсиада пройдёт в Алма-Ате 29 января — 8 февраля 2017 года.