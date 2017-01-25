Временное отстранение российских лыжников Легкова и Белова осталось в силе

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, наложенное 22 декабря 2016 года. Решение было принято не единогласно.
«Мы только что были проинформированы, что комиссия FIS под председательством Патрика Смита сохранила в силе временное отстранение, наложенное 22 декабря 2016 года, хотя один из трёх членов группы не разделил общего мнения и пожелал, чтобы его особое мнение было включено в решение», — говорится в заявлении адвоката спортсменов Христофа Вишеманна, опубликованном на его официальном сайте.