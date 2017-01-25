Мутко: в спорте два полушария — Россия и все остальные с TUE

Вице-премьер правительства РФпрокомментировал лишение медалей Олимпиады 2008 года легкоатлетки Татьяны Лебедевой, в допинг-пробе которой был обнаружен туринабол. Он отметил, что связывает данное решение с политикой.«Это какое-то безумие. Мы уже от спорта уходим в сторону. Считаю, мир спорта превращается в политику. Два полушария: Россия и все остальные с TUE (). Это очень плохо, всё может в тупик какой-то зайти. За то, за что отстраняются российские спортсмены, ни один спортсмен в мире больше не отстраняется. Потому что оказывается, что у них есть человек, который покрывал, жульничал, изобретал, в том числе изобретал методы, по которым всё это определяется. Надо какую-то точку ставить. Надеюсь, общественные движения из мира спорта, которые не ангажированы, точку поставят.Ситуация с допингом спортсменов является сейчас политическим тупиком. Человек был на Олимпийских играх, у неё брали пробы, медаль вручили, а теперь лишили. Вот недавно белорусов восстановили, но они пропустили уже Олимпиаду. Здравого смысла и правового поля здесь нет. Чистая политика. Конечно, допинг — это зло, с которым всем нужно сегодня бороться. Но это вещь, которую можно победить, если мы будем все вместе, — как с терроризмом. Но у нас двойные стандарты. Если вы наказываете за вещество, а у кого-то есть право это вещество применять, — это глупость...» — цитирует Мутко «Р-Спорт».МОК лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 в Пекине и 6 наград Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб.