Адвокат Легкова и Белова попросил МОК предоставить доказательства через 10 дней

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Христоф Вишеманн в своём заявлении по поводу сохранения отстранения его клиентов от международных стартов отметил особое мнение одного из трёх членов комиссии, подчеркнув, что оно основано на недостаточности доказательств и ошибок в докладе Макларена, на основании которого отстранены спортсмены.
«Мы также попросили МОК предоставить доказательства какого-либо нарушения антидопинговых правил со стороны двух спортсменов во время Олимпийских игр в течение 10 дней или прекратить расследование. Пока не было предоставлено никаких доказательств. Более того, обвинения из доклада Макларена в большинстве своём не касаются Олимпийских игр», – говорится в заявлении Вишеманна, опубликованном на его официальном сайте.