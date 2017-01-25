Лебедева уходит из Всемирной ассоциации олимпийцев

Российская легкоатлетка, лишённая двух олимпийских медалей Игр-2008 за применение запрещённого препарата туринабола, подала в отставку с должности члена исполнительного комитета Всемирной ассоциации олимпийцев (ВАО).«Всемирная ассоциация олимпийцев защищает чистых спортсменов и серьёзно борется с допингом. Мы верим в политику нулевой терпимости к тем, кто употреблял допинг. ВАО активно занималась разработкой нашего трёхступенчатого плана по борьбе с допингом в рамках олимпийского движения. Поэтому мы безумно опечалены и разочарованы новостью о том, что допинг найден у члена исполнительного комитета ВАО Татьяны Лебедевой.По законам ВАО все члены исполнительного комитета подписывают кодекс поведения ВАО, который включает в себя этический кодекс МОК, где предельно ясно описан вопрос применения допинга и наказания за это.Сегодня ВАО получила просьбу об отставке со стороны члена исполнительного комитета организации Татьяны Лебедевой. ВАО созывает срочное заседание исполкома организации для обсуждения этого вопроса, включая возможные санкции со стороны ВАО в соответствии с законами организации и её нулевой терпимостью по отношению к допингу», – говорится в заявлении ВАО, опубликованном на сайте организации.