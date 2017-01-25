Старых: настраивалась на чистую стрельбу и рада, что всё получилось

Российская биатлонисткапрокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душники-Здруе.«Знала, что у меня большое преимущество над соперницами после четвёртого огневого рубежа, но продолжала отрабатывать до финиша, пусть мне и было непросто. Понимала, что может случиться всякое и нужно бороться до конца. Настраивалась на чистую стрельбу и рада, что у меня всё получилось», — цитирует Старых пресс-служба IBU.Ирина не допустила ни одного промаха, опередив серебряного призёра Светлану Слепцову на 1 минуту и 3 секунды.