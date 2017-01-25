Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате Европы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования спортивных пар в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве. За свой прокат они получили лучшие баллы в сезоне – 80,82. Второе место судьи отдали французской паре Ванесса Джеймс / Морган Ципрес. Третьими идут выступающие за Германию Алена Савченко и Бруно Массо. 0,06 балла уступили им россияне Ксения Столбова / Фёдор Климов. На пятом месте ещё одна российская пара Наталья Забияко / Александр Энберт.
Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 80,82.
2. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 74,18.
3. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 73,76.
4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 73,70.
5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 72,38.