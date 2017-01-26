Климов: в короткой программе нельзя ошибаться, тем более так серьёзно

Чемпионы России в парном катании фигуристыоказались лишь на четвёртом месте после проката короткой программы. Причина – падение Ксении с выброса. Выступление в эфире программы «Все на матч» прокомментировал партнер.«Не думаю, что были предпосылки к этому падению. У нас до этого таких серьёзных ошибок с выбросом не было. Здесь на тренировке была одна ошибка с приземлением, но это мелочь, а чего-то такого серьёзного, повторюсь, не было. Думаю, это больше случайность. Рады, что сегодня хорошо получился подкрут, но, конечно, в короткой программе нельзя ошибаться, тем более так серьёзно. Так что мы больше расстроены, чем рады. В остальном программа, на мой взгляд, хорошо получилась, но такие серьёзные ошибки портят впечатление. Над произвольной программой мы много работали, и завтра вы сами всё увидите», — сказал Климов.