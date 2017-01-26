Морозов: оценки судей не стали для нас большим удивлением

Победители Финала Гран-призахватили лидерство в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве после короткой программы. Прокат, за который спортсмены получили свои лучшие в сезоне оценки, в эфире программы «Все на матч» прокомментировал партнёр.«Мы двигаемся вперёд, и с каждым разом короткая программа получается всё лучше и лучше. Это видно не только по оценкам, но и по своим собственным ощущениям. Оценки судей не стали для нас большим удивлением. Мы поднялись не намного выше нашего прошлого лучшего личного результата. А на оценки других пар и наш отрыв мы даже не обратили внимания. Об этом мы не будем думать, а просто настроимся на произвольную программу. Перед чемпионатом Европы проделали очень большую работу, и надеюсь, что завтра покажем свои наработки», — сказал Морозов.