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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Глава федерации биатлона Украины выступил против TUE и наказания невиновных

26 января 2017, четверг. 00:25. Другие
Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал петицию спортсменов в IBU об ужесточении антидопинговых правил и отметил, что является противником легального применения некоторыми спортсменами запрещённых препаратов.

«Меня не спрашивали, когда подписывали. Но я первый, кто сказал пару лет назад, после того, как у нас были проблемы с биатлонистом Седневым, что наша федерация приняла решение, что мы больше никогда людей, дисквалифицированных на срок больше года, в команду на международные соревнования не возьмём. Кто хочет бороться с допингом, пусть объявит так же. Вот тогда я скажу, что все борются. А то все говорят, но никто не хочет так поступить. Пусть Россия скажет, пусть Норвегия, Германия скажут, что любого, кто будет пойман на допинге, в команду не возьмут. И всё. А так разговоров много, а кто что думает на самом деле… Эти допуски, врачебные назначения, астма… Всё это надоело уже, если честно.

Главное, чтобы меры для всех едины были: чтобы не было у нас астматиков, чтобы больные не бегали. А то для одних так, а других – сразу прихватывают. Вот Ольгу Абрамову наказали ни за что. Сейчас мы получили письмо, что да, они сомневаются, что решение медицинской комиссии было принято правильно… Но фактически человек наказан, хотя она невиновна, мы так считаем. Думаю, что справедливость восторжествует. Их медицинская комиссия уже стала как прокуратура, а не как орган, который разбирается что к чему, добивается, чтобы справедливость была, а так, наказывает только. Есть вопросы, которые я тоже выскажу на внеочередном конгрессе. Посмотрим.

Что касается обвинений в адрес российских спортсменов, я хочу факты. Будут факты, пусть разберутся и принимают меры. Не хочу обсуждать то, чего я не видел, чего не знаю, что пишут… У нас, знаете, много шума. Интернет – такая штука, что главное — попиариться, а потом разбираться будут, доказывать, что вы не виноваты. Такое много раз было. Как факты будут, тогда пусть комиссия и IBU разбираются. А голословно кого-то обвинять… Не хочу. В спорте и политика, и бизнес, и медицина – всё в кучу смешалось. Поэтому хотелось бы, чтобы всё было как-то более объективно и по-спортивному», — сказал Брынзак в интервью «Спорт-экспрессу».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Допинг
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