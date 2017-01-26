Тарасова: мы с Морозовым делаем свою работу и придём к рекорду

Россияне, которые лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Остраве, рассчитывают продолжить улучшать свои результаты и установить мировой рекорд. Об этом сообщила 22-летняя фигуристка.«Мы делаем свою работу и придём к рекорду. Выигрыш финала Гран-при добавляет уверенности, в первую очередь уверенности в себе. Мы катались с удовольствием, старались сделать все элементы. Мы провели очень хороший сбор перед чемпионатом Европы, где проделали большую работу. Результат вы видите», — цитирует Тарасову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.