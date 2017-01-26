Шлезингр: у русских нет желания что-либо менять

Чешский биатлонистрассказал о своём отношении к допинговому скандалу с российскими биатлонистами. Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов пройдёт 8 февраля в Хохфильцене, где 9 февраля стартует чемпионат мира. Ожидается, что на нём будут приняты новые антидопинговые правила организации.«У русских нет желания что-либо менять. Их цель – отвлечь вас от того, что вы делаете лучшего всего, а другим дать взятку. ВАДА прогресса в борьбе с допингом в России также не видит», — приводит слова Шлезингра Idnes.Также Михал сообщил, что биатлонисты намеревались устроить акцию протеста перед масс-стартом на этапе Кубка мира в Антхольце, но глава IBUузнал об их планах от команды Норвегии.