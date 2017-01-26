Забияко: в короткой программе на ЧЕ волнения не было, катались расслабленно

Россиянка, ставшая вместе спятой в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия), прокомментировала выступление их дуэта.«Не скажу, что мы как-то особенно работали после чемпионата России. Мы просто работали. Сегодня не было какого-то волнения. Катались расслабленно, для публики, для себя, для тренеров, для судей. Мы столько уже прокатывали. Не стоит волноваться, потому что ничего хорошего это не принесёт», — цитирует Забияко официальный сайт ФФККР.