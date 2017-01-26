FIS: решение по Легкову, Белову остаётся в силе; по 4 лыжникам идёт рассмотрение

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, наложенное 22 декабря 2016 года по результатам доклада независимой комиссии ВАДА. Решение было принято большинством голосов, сообщает официальный сайт FIS.
Таким образом, Легков и Белов не могут принимать участие в соревнованиях и других видах деятельности сборной. Решение может быть обжаловано в течение 21 дня.
Апелляции ещё четырёх российских лыжников — Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова — находятся в процессе рассмотрения.