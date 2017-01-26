Колобков: Лебедева — выдающаяся спортсменка, но если есть нарушения, это плохо

Министр спорта Россиипрокомментировал решение Международного олимпийского комитета лишить двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российскую легкоатлеткупосле перепроверки её допинг-проб.«Я расстроен, потому что Лебедева — выдающаяся спортсменка. Если есть какие-то нарушения, то очень плохо. Но если есть какие-то возможности доказать её невиновность, они должны быть использованы.Хотелось бы, если пробы перепроверяются с Олимпиады 2008 года, то, наверное, имеет смысл для прозрачности и общей объективности перепроверить вообще все пробы всех олимпийских чемпионов и призёров. Чтобы не оставалось сомнений в объективности. Ситуация тяжёлая и непростая не только для российской лёгкой атлетики, но и лично для Лебедевой. Она выдающаяся спортсменка», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».