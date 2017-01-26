Работа Федерации фехтования России в олимпийском цикле признана успешной

Министр спорта Россиисообщил, что работа Федерации фехтования России в олимпийском цикле 2012-2016 годов признана успешной. 26 января в Москве проходит отчётно-выборная конференция ФФР. Сборная России по фехтованию на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала семь медалей.«Российское фехтование вышло на лидирующие позиции в мире. Это основной итог работы ФФР за последнее четырёхлетие. Сборная России показывала стабильные результаты на протяжении всего олимпийского цикла. Мне кажется, наши фехтовальщики всегда стабильно выступали, российское фехтование всегда входило в число лидеров мирового фехтования. Просто складывалось так, что во время основных стартов всегда результаты были чуть хуже. Сейчас всё очень стабильно, молодцы, правильно подготовились, рассчитали всю подготовку.Это результат удачной работы тренерского штаба, федерации, хорошее взаимодействие с Министерством спорта, Олимпийским комитетом России», — цитирует Колобкова ТАСС.