Слепцова: в Кубке IBU не выступаешь среди лидеров, мотивация теряется

Серебряный призёр индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону в Польше россиянкарассказала, как восприняла своё возвращение в состав сборной на этапы Кубка мира, и призналась, что хотела бы выступить на чемпионате мира и Олимпийских играх.«На самом деле возвращение на Кубок мира для меня было очень тяжёлым, потому что я не была там практически три года и скорости поменялись. У меня никак не шла стрельба, но своим девочкам в команде я не уступала по скорости хода, для меня, конечно, было немного тяжеловато. На Кубке IBU не скажу, что приходит какая-то уверенность, больше теряется мотивация, потому что ты понимаешь, что здесь не выступаешь среди мировых лидеров. Но на данный период выбора нет, приходится бороться здесь, показывать результат, чтобы вернуться обратно.Когда находишься здесь и смотришь гонки этапов Кубка мира по телевизору, всегда легко рассуждать, а когда приезжаешь туда, всё происходит по-другому. Я бы хотела оказаться на своём месте, не на месте другой девочки. Я считаю, что многие из тех, что бегают на Кубке IBU, достойны выступать на Кубке мира, но это уже решит тренерский штаб после чемпионата Европы. Конечно, мне хотелось бы выступить и на Кубке мира, поехать на чемпионат мира и на Олимпийские игры, но время покажет. Покажут результаты», — цитирует Слепцову Biathlon.life.