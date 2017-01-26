Слепцова: в Кубке IBU не выступаешь среди лидеров, мотивация теряется

Серебряный призёр индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону в Польше россиянка Светлана Слепцова рассказала, как восприняла своё возвращение в состав сборной на этапы Кубка мира, и призналась, что хотела бы выступить на чемпионате мира и Олимпийских играх.
«На самом деле возвращение на Кубок мира для меня было очень тяжёлым, потому что я не была там практически три года и скорости поменялись. У меня никак не шла стрельба, но своим девочкам в команде я не уступала по скорости хода, для меня, конечно, было немного тяжеловато. На Кубке IBU не скажу, что приходит какая-то уверенность, больше теряется мотивация, потому что ты понимаешь, что здесь не выступаешь среди мировых лидеров. Но на данный период выбора нет, приходится бороться здесь, показывать результат, чтобы вернуться обратно.
Когда находишься здесь и смотришь гонки этапов Кубка мира по телевизору, всегда легко рассуждать, а когда приезжаешь туда, всё происходит по-другому. Я бы хотела оказаться на своём месте, не на месте другой девочки. Я считаю, что многие из тех, что бегают на Кубке IBU, достойны выступать на Кубке мира, но это уже решит тренерский штаб после чемпионата Европы. Конечно, мне хотелось бы выступить и на Кубке мира, поехать на чемпионат мира и на Олимпийские игры, но время покажет. Покажут результаты», — цитирует Слепцову Biathlon.life.