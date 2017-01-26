Воронин: для себя оценили выступление сборной на ЧМ по гандболу как неудачное

Генеральный директор Федерации гандбола Россиив интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину оценил выступление мужской сборной России на чемпионате мира во Франции. Россияне в 1/8 финала проиграли словенцам со счётом 26:32 и заняли итоговое 12-е место.«Поставленную перед чемпионатом задачу мы не выполнили. Сами для себя уже оценили выступление команды как неудачное. Мы вполне могли выступить лучше. Посмотрите – на первой стадии плей-офф сборные, которые в своих группах были четвёртыми, обыгрывали лидеров. Так что всё было реально, но мы этого сделать не смогли. Возможно, стечение обстоятельств.Не получилась игра в защите. Не получилось сохранить здоровыми тех игроков, у которых до старта чемпионата мира были небольшие повреждения. Без Паши Атьмана и Сергея Горбока игравшие без замен Дима Житников и Саша Деревень просто не вынесли нагрузки. Не получилось раскрыть потенциал Димы Киселёва и Саши Шкуринского, и вряд ли возможно было сделать это при том количестве игрового времени, которое они получали. Но вокруг этих игроков будет строиться новая сборная России – это будущие лидеры команды, уверен на 100 процентов. Не получилась в какой-то степени игра у наших вратарей, хотя и Вадим Богданов был признан лучшим в матчах с Японией и Польшей, и Виктор Киреев порой чудеса творил.Вина тренерского штаба при любом неудачном выступлении первостепенна. Понимаете, даже при победном выступлении любой тренер совершает те или иные ошибки. Наверняка мы их тоже совершили. Будем досконально разбирать, что делали не так. Пока я очень зол на самого себя, но надо двигаться вперёд», — рассказал Воронин.Полное интервью со Львом Ворониным выйдет на «Чемпионате» позже.