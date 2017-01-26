Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Воронин: для себя оценили выступление сборной на ЧМ по гандболу как неудачное

26 января 2017, четверг. 13:05. Другие
Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину оценил выступление мужской сборной России на чемпионате мира во Франции. Россияне в 1/8 финала проиграли словенцам со счётом 26:32 и заняли итоговое 12-е место.

«Поставленную перед чемпионатом задачу мы не выполнили. Сами для себя уже оценили выступление команды как неудачное. Мы вполне могли выступить лучше. Посмотрите – на первой стадии плей-офф сборные, которые в своих группах были четвёртыми, обыгрывали лидеров. Так что всё было реально, но мы этого сделать не смогли. Возможно, стечение обстоятельств.

Не получилась игра в защите. Не получилось сохранить здоровыми тех игроков, у которых до старта чемпионата мира были небольшие повреждения. Без Паши Атьмана и Сергея Горбока игравшие без замен Дима Житников и Саша Деревень просто не вынесли нагрузки. Не получилось раскрыть потенциал Димы Киселёва и Саши Шкуринского, и вряд ли возможно было сделать это при том количестве игрового времени, которое они получали. Но вокруг этих игроков будет строиться новая сборная России – это будущие лидеры команды, уверен на 100 процентов. Не получилась в какой-то степени игра у наших вратарей, хотя и Вадим Богданов был признан лучшим в матчах с Японией и Польшей, и Виктор Киреев порой чудеса творил.

Вина тренерского штаба при любом неудачном выступлении первостепенна. Понимаете, даже при победном выступлении любой тренер совершает те или иные ошибки. Наверняка мы их тоже совершили. Будем досконально разбирать, что делали не так. Пока я очень зол на самого себя, но надо двигаться вперёд», — рассказал Воронин.

Полное интервью со Львом Ворониным выйдет на «Чемпионате» позже.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Гандбол
Новости. Другие
26 января 2017, четверг
13:48 Мамедов, Павлов и Барашков избраны вице-президентами Федерации фехтования России
13:36 Источник: РФ может лишиться ещё двух медалей Олимпиады-2012 из-за допинга
13:05 Воронин: для себя оценили выступление сборной на ЧМ по гандболу как неудачное
12:55 Поздняков покинул пост первого вице-президента Федерации фехтования России
12:30 Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования России
12:27 Слепцова: в Кубке IBU не выступаешь среди лидеров, мотивация теряется
12:06 Олимпийский чемпион борец Снайдер выступит на турнире Ивана Ярыгина
11:59 Работа Федерации фехтования России в олимпийском цикле признана успешной
11:48 Колобков: Лебедева — выдающаяся спортсменка, но если есть нарушения, это плохо
11:39 FIS: решение по Легкову, Белову остаётся в силе; по 4 лыжникам идёт рассмотрение
11:06 Энберт: от короткой программы впечатления отличные. Было полегче, чем обычно
10:51 Забияко: в короткой программе на ЧЕ волнения не было, катались расслабленно
10:19 Шлезингр: у русских нет желания что-либо менять
09:54 Стал известен состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону
09:42 Витюгов одержал вторую победу на старте шахматного турнира в Гибралтаре
09:36 Зеппельт: IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира — 2009 в Берлине
09:26 Картер подаст апелляцию в CAS на решение МОК о лишении его золота ОИ-2008
09:18 Ротенберг стала шестой на турнире по конкуру в Олива-Нове
09:13 Зыков и Стародубов покинули МФК «Спартак»
01:03 Тарасова: мы с Морозовым делаем свою работу и придём к рекорду
00:25 Глава федерации биатлона Украины выступил против TUE и наказания невиновных
00:11 Морозов: оценки судей не стали для нас большим удивлением
00:07 Климов: в короткой программе нельзя ошибаться, тем более так серьёзно
25 января 2017, среда
23:55 Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате Европы
23:31 Карякин обыграл Андрейкина в 10-м туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее
23:06 Слепцова: пожалуй, удача сегодня была на моей стороне
23:03 В Сети появился текст петиции биатлонистов из 25 стран
23:03 Тихонов: не нужно было бояться пробовать Логинова в эстафете
22:30 Старых: настраивалась на чистую стрельбу и рада, что всё получилось
22:28 Лебедева уходит из Всемирной ассоциации олимпийцев
21:38 Российские бобслеисты выиграли этап Кубка Европы в соревнованиях четвёрок
21:12 Адвокат Легкова и Белова попросил МОК предоставить доказательства через 10 дней
21:07 Мутко: в спорте два полушария — Россия и все остальные с TUE
20:45 Временное отстранение российских лыжников Легкова и Белова осталось в силе
20:37 Фигуристы Ильиных и Жиганшин не выступят на Универсиаде
19:45 Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии—2017 по синхронному плаванию
19:39 Казань претендует на Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло
19:25 Медведева: хотела побить мировой рекорд, но оценками довольна
18:43 Лебедева не считает себя виновной в приёме допинга и подаст апелляцию
18:37 Первый канал покажет чемпионат мира по биатлону
18:36 Гурьев: стрелять на ноль Старых прекрасно умеет, что и показала
18:21 Спринтер Болт лишён одной из своих золотых олимпийских медалей
18:19 Компания Netflix купила права на показ фильма о допинге в России за $ 5 млн
18:08 Тренер Догонкин: Лебедева стала очередной жертвой политических разборок
18:05 Фигуристка Медведева захватила лидерство на ЧЕ после короткой программы
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+