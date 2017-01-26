Мамедов, Павлов и Барашков избраны вице-президентами Федерации фехтования России

26 января в Москве прошла отчётная-выборная конференция Федерации фехтования России.были избраны вице-президентами ФФР.Павлов занимает этот пост с 1996 года, Барашов — с 2012 года. Мамедов также является главным тренером сборной России.Ранеебыл переизбран на пост президента ФФР. Работа бюро исполкома ФФР за прошедший олимпийский цикл была признана удовлетворительной.На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские фехтовальщики завоевали семь медалей, в том числе — четыре золотые.