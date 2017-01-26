Мамедов, Павлов и Барашков избраны вице-президентами Федерации фехтования России

26 января в Москве прошла отчётная-выборная конференция Федерации фехтования России. Ильгар Мамедов, Александр Павлов и Василий Барашков были избраны вице-президентами ФФР.
Павлов занимает этот пост с 1996 года, Барашов — с 2012 года. Мамедов также является главным тренером сборной России.
Ранее Александр Михайлов был переизбран на пост президента ФФР. Работа бюро исполкома ФФР за прошедший олимпийский цикл была признана удовлетворительной.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские фехтовальщики завоевали семь медалей, в том числе — четыре золотые.