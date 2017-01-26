Типаев: официально к Кривошапке никаких претензий нет

Тренер серебряного призёра Олимпийских игр, чемпионки мира в эстафете 4х400 м, четырёхкратного бронзового призёра чемпионатов мира, трёхкратной чемпионки Европы российской бегуньисообщил, что спортсменка не получала уведомлений об обнаружении допинга в её пробе с Олимпиады в Лондоне. Ранее в СМИ появилась информация, что после перепроверки в пробе Кривошапке были обнаружены следы запрещённого препарата.«Официально к ней никаких претензий нет. В Лондоне допинг-контроль она проходила четыре раза. Не успели мы прилететь, как к нам уже пришли допинг-офицеры. Затем сдавали пробы после личного старта, эстафеты и ещё по возвращении в гостинцу. Брали и кровь, и мочу. Было объявлено, что все пробы будут перепроверяться, но результатов нам никаких не приходило», — цитирует Типаева ТАСС.