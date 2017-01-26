Меркушина: вчера утром подумала, что, наверное, это пока не мой чемпионат Европы

Украинская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душники-Здруе (Польша). Она стала бронзовым призёром соревнований. Золото и серебро завоевали россиянки —соответственно.«Когда проснулась утром, подумала о том, что всё возможно, но, наверное, это пока не мой чемпионат, слишком рано для меня, нужно немного подождать, подрасти… Когда финишировала в тройке лучших, вначале и не поняла, что случилось, для меня это большой результат!Думаю, что опыт выступления на этапах Кубка мира помог мне, потому что уровень здесь высокий, соперницы намного сильнее. Я понимала, что могу бороться с ними, и это подталкивало меня к тому, чтобы работать на трассе упорней. Также моя борьба с Доротеей Вирер в последней эстафете в Антхольце помогла мне бороться в индивидуальной гонке. Я вновь проиграла, но в этот раз не в Италии. Но самое главное ещё то, что на протяжении всей гонки я думала и переживала за свою 12-летней сестру Сашу, которая бежала масс-старт в Тысовце, мне очень сильно хотелось её порадовать!» — цитирует Меркушину официальный сайт ФБУ.