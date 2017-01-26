Европейская легкоатлетическая ассоциация оценит идею пересмотра рекордов

Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила о создании специальной комиссии для оценки необходимости пересмотра рекордов Европы, сообщает официальный сайт организации. Главой комиссии назначен ирландец. На заседании исполкома ассоциации в сентябре представители комиссии подведут итоги своей работы и дадут рекомендации.«Я неоднократно обсуждал эту проблему с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коу, они будут следить за нашими успехами», — рассказал глава Европейской легкоатлетической ассоциации