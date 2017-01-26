Кацалапов: у нас есть вопросы по судейству, но мы очень довольны прокатом

Россиянин, набравший вместе с Викторией Синициной 64,67 балла в коротком танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, прокомментировал своё выступление и уровень судейства.«У нас возникли вопросы по судейству, но, честно говоря, мы очень довольны прокатом. По ощущениям, не знаем, как это со стороны, мы всегда стараемся сделать всё технично и максимально рёберно. Но чувствуется, что этот прокат эмоциональнее, сильнее был, чище, чем даже на чемпионате России. Но маленькая шероховатость в ребре, маленький качок конька может сказаться на уровне элемента, поэтому надо смотреть. Очень хочу, чтобы нам обязательно подсказали технические специалисты, что было не так, над чем нужно работать. Мы исправим сразу, как только будет возможность. Штраф получили за то, что мы не успели за 30 секунд встать в начальную позу. Это скорее случайность. Но очень обидно. В следующий раз будем с другой стороны заходить, чтобы сразу приехать к точке.Борьба за участие в чемпионате мира мотивирует. Ни в коем случае не давит. Ничем необычным не является. Сегодня был такой настрой от Елены Анатольевны Чайковской — идти до конца. Потому что натренировали всё, что возможно. Вперёд и нигде не экономить. Я считаю, что сегодня мы сделали хороший прокат», — приводит слова Кацалапова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.