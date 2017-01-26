Синицина: у нас с Кацалаповым большая и дружная команда

Россиянка, набравшая вместе с Никитой Кацалаповым 64,67 балла в коротком танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, рассказала о распределении ролей в их команде.«Мы работаем всей командой. Марина Зуева тоже входит в нашу команду, мы постоянно с ней на связи. К сожалению, она не смогла сюда приехать. Олег Ефимович Эпштейн приезжал к нам на чемпионат России. Здесь с нами Массимо Скалли. У нас большая и дружная команда», — приводит слова Синициной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.