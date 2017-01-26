Акимова: мыслей о смене гражданства не было, всегда мечтала выступать за Россию

Российская биатлонисткаподелилась впечатлениями от знакомства с комментатором, а также призналась, что никогда не задумывалась о смене гражданства.«В 2002 году в 12 лет с удовольствием смотрела трансляции из Солт-Лейк-Сити с Олимпийских игр. Там Уле-Эйнар Бьорндален выиграл четыре золотые медали. Конечно, с комментариями Губерниева. Мне кажется, он комментировал биатлон всегда. Было очень приятно, когда в прошлом году я лично познакомилась с Дмитрием. Ведь только в прошлом году я первый раз попала в сборную России, впервые выступила на этапе Кубка мира и чемпионате мира.Что касается смены гражданства, то не могу никого осуждать. Каждый человек совершает поступки в зависимости от обстоятельств, в которых он оказывается. Лично у меня мыслей сменить гражданство не было. Всегда мечтала выступать за Россию», — приводит слова Акимовой «Советский спорт».