Степанова: нет ощущения, что на ЧЕ на российскую команду оказывается давление

Россиянка, ставшая вместе с Иваном Букиным шестой в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, прокомментировала своё выступление.«В этот раз у нас шаги и дорожки, а не то что твиззлы и поддержки, а именно та часть программы, которая связана с шагами, она вся второго уровня, и блюз второго уровня почему-то. Перед стартом волнения не было. Видимо, после чемпионата России здесь всё по-другому, и чувствуется большая разница. Нет такого сильного переживания. Не знаю, с чем это связано.Нет ощущения, что на российскую команду оказывается давление. Пары у нас хорошо выступают, только Ксюша с Федей сделали, наверное, ошибку, потому и не в тройке, девочки все в „топе“. А танцы… Мы на самом деле довольны. Мы — не первая пара. Для нас результат не настолько сильно значит, чтобы так сильно переживать. Впереди произвольный танец, посмотрим, что будет. Я имею в виду, что сейчас на нас нет такого сильного давления, как если бы мы были первой парой, мол, вы лидеры, и всё тут, если что-то не сделаете, то… На нас пока такого давления нет. Мы катаемся в своё удовольствие. И даже если будет давление, надеюсь, мы всё равно будем кататься в своё удовольствие», — приводит слова Степановой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.