28 января пройдут соревнования по дартсу в честь 70-летия ХК «Спартак»

В субботу, 28 января, в московском отеле Palmira business club пройдут командные соревнования по дартсу в честь 70-летия со дня основания хоккейного клуба «Спартак» (Москва). В турнире примут участие 24 команды, в составе которых выступят многократные чемпионы России, призёры европейских и участники мировых чемпионатов по дартсу.Специальными гостями турнира станут ветеран ХК «Спартак», двукратный чемпион мира, чемпион Европы, действующие игроки ХК «Спартак» — нападающие. Для зрителей будут проведены мастер-классы.Вход свободный. Соревнования пройдут по адресу: Новоданиловская набережная, дом 6.