Соловьёв: прокат короткого танца получился сдержанным в плане эмоций

Россиянин, ставший вместе с Екатериной Бобровой вторым по итогам короткого танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, признался, что удовлетворён прокатом с технической точки зрения.«Сегодня, по-моему ощущению, прокат был не настолько эмоциональный, но технически очень собранный. Хочется всё-таки и то и другое показать. А сегодня он был такой сдержанный в плане эмоций. Это мне так показалось. Но как сказали тренеры, всё получилось здорово. Пока нельзя ставить точки, только запятые. Потому что это первая часть программы, вторая будет послезавтра, она самая важная и заключительная. Сейчас итальянцы будут на позитиве и подъёме кататься, французы будут стараться быть более сосредоточенными на элементах. А нам нужно просто кататься так, как мы умеем и как не раз уже показывали. У нас за плечами много соревнований, мы достаточно опытная пара, можем собраться. Главное для нас — подойти к соревнованиям на хорошем эмоциональном фоне, на хорошем заводе и не переборщить с ним. Быть сосредоточенными на элементах и показать чистый и хороший прокат.Честно говоря, это спорт, тут нельзя угадать. Сегодня ты первый, завтра — четвёртый, и так далее. Поэтому мы не на оценки работаем, хотим показать себя, работаем над своим лицом, чтобы оно нравилось судьям. Потому что судей много, каждый из них придирается по-своему, имеет свой взгляд на каждый элемент и на программу в общем», — приводит слова Соловьёва официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.