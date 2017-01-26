Боброва: здорово, что мы с Димой радуем зрителей, тренеров и себя

Россиянка, ставшая вместе свторой в коротком танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, прокомментировала набранные баллы (76,18).«Судьи всегда разные, и технические бригады всегда разные. И спортсмены всегда катаются по-разному, и судьи это обязаны отмечать, как бы пара хорошо ни каталась. И очень радостно, что судьи не закрывают глаза на какие-то ошибки.Я по себе хочу сказать, что я рада, что мы с Димой сейчас здесь катаемся, не оглядываемся назад, не смотрим на какие-то проблемы, которые возникали в нашей карьере. Но тем не менее очень здорово, что мы здесь катаемся, радуем зрителей, тренеров, себя своим катанием», — приводит слова Бобровой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.