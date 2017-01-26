В Осло завершились слушания по делу Йохауг, уличённой в употреблении допинга

В Осло завершились двухдневные слушания по делу норвежской лыжницы, отстранённой от участия в соревнованиях из-за положительной допинг-пробы на стероид клостебол.В ходе слушаний было установлено, что концентрация запрещённого вещества в пробе спортсменки составила 13 нанограмм на миллилитр, что соответствует объяснению Йохауг о том, что допинг попал в её организм после употребления крема для губ. Адвокат лыжницы заявил, что Тереза приняла клостебол неумышленно, и её дисквалификация должна составить не более 12 месяцев, в то время как антидопинговое агентство Норвегии требует дисквалифицировать её на 14 месяцев.В слушаниях приняли участие бывший врач сборной Норвегии Фредрик Бендиксен, профессор фармацевтики Джо Клавенесс, представитель антидопингового агентства Норвегии Нильс Кьяр и партнёрша Йохауг по команде Марит Бьорген, сообщает NRK.Итоговое решение по делу Йохауг вынесет олимпийский комитет Норвегии в течение месяца.