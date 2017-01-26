ФТАР отозвала иск в CAS на решение IWF об отстранении

Исполком Федерации тяжёлой атлетики России отозвал иск в CAS на решение исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики об отстранении на один год стран, имеющих не менее трёх положительных случаев по итогам повторных тестов допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Об этом сообщила пресс-служба ФТАР.Кроме того, сегодня в Будапеште прошла рабочая встреча президента Международной федерации тяжёлой атлетики Томаша Аяна и президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова. Обсуждались ключевые аспекты борьбы с допингом, взаимодействия с международной федерацией. Аян высоко оценил все произошедшие изменения в Федерации тяжёлой атлетики России и предпринятые шаги по обновлению всего руководящего состава.