Тарасов: надо брать на чемпионат мира по биатлону и Логинова, и Старых

Олимпийский чемпион по биатлонурассказал, стоит ли, на его взгляд, приглашать, отбывших дисквалификацию за допинг, для участия в чемпионате мира.«По их нынешнему состоянию, надо брать на чемпионат мира и Логинова, и Старых. Они отбыли дисквалификацию, как говорится – на свободу с чистой совестью. Иностранные спортсмены тоже возвращаются после отбытия наказания в большой спорт, но такого ажиотажа и негатива по этому поводу нет. Они же ничего не нарушают. Вернулись, показывают хорошие результаты. И если заслужили быть в сборной на чемпионате мира, значит, должны туда ехать. Лишь бы не повторили судьбу Юрьевой и не попались по второму разу.Я скажу, что Логинов — функционально самый сильный в нашей команде, даже посильнее Шипулина. Эх, если б у Логинова эти два года не выпали… Старых не так ходом ярко выглядит, как, например, Логинов. И не надо забывать, что уровень чемпионата Европы ниже этапов Кубка мира. На чемпионате мира совсем другая конкуренция будет», — приводит слова Тарасова «Советский спорт».