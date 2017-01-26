Бьорген: я бы в этой ситуации поступила так же, как Йохауг

Шестикратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежкавысказалась по поводу слушаний по делу своей партнёрши по национальной команде, в допинг-пробе которой обнаружен запрещённый препарат клостебол.«Я бы в этой ситуации поступила так же, как Тереза. Я всегда спрашивала мнение врача, прежде чем принимать что-либо. Я больше полагалась на Фредрика Бендиксена и не занималась проверкой лекарств сама. Но сейчас поступила рекомендация всё проверять самим», — приводит слова Бьорген TV2.