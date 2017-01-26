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175 лет назад 2016
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Бьорген: я бы в этой ситуации поступила так же, как Йохауг

26 января 2017, четверг. 21:13. Другие
Шестикратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген высказалась по поводу слушаний по делу своей партнёрши по национальной команде Терезы Йохауг, в допинг-пробе которой обнаружен запрещённый препарат клостебол.

«Я бы в этой ситуации поступила так же, как Тереза. Я всегда спрашивала мнение врача, прежде чем принимать что-либо. Я больше полагалась на Фредрика Бендиксена и не занималась проверкой лекарств сама. Но сейчас поступила рекомендация всё проверять самим», — приводит слова Бьорген TV2.
Источник: TV2 Сообщить об ошибке
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