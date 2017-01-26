Шумилова и Корнев — чемпионы России по биатлону в суперпреследовании

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2014 года в Сочи в женской эстафете Екатерина Шумилова победила в суперпреследовании на чемпионате России по биатлону в Уфе. У мужчин в данной дисциплине первенствовал Алексей Корнев.
Биатлон. Чемпионат России. Уфа
Мужчины. Суперпреследование, 7,5 км
1. Алексей Корнев (ХМАО) — 24.52,1 (4).
2. Вадим Филимонов (ХМАО) +8,2 (2).
3. Михаил Боярских (ХМАО) +9,7 (2).
Женщины. Суперпреследование, 6 км
1. Екатерина Шумилова (ХМАО) — 22.59,8 (2).
2. Анастасия Морозова (ХМАО) +40,5 (3).
3. Любовь Филимонова (ЯНАО) +49,1 (0).