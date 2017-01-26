Белорусский штангист Чадович дисквалифицирован за попытку подмены пробы

Международная федерация тяжёлой атлетики дисквалифицировала белорусского штангистана четыре года за попытку подмены допинг-пробы, сообщает AP. По данным источника, 24-летний спортсмен попытался подменить пробы во внесоревновательный период, перед вылетом на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В итоге на Олимпиаде-2016 вместо него выступал Алексей Мжачик.Чадович является серебряным призёром чемпионата Европы—2014 в весовой категории до 62 кг. Его дисквалификация истечёт 29 июля 2020 года.