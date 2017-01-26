Губерниев: идём навстречу пожеланиям IBU и ведём беспощадную борьбу с допингом

Известный российский телекомментаторподелился мнением о недовольстве некоторых биатлонистов решением Международного союза биатлонистов не отстранять сборную России от участия в международных соревнованиях.«Я всегда за здравый смысл. Поэтому мне очень нравится взвешенная позиция IBU по этому вопросу. Конечно, некоторые спортсмены были неудовлетворены тем, что им не пошли навстречу. Но глава IBU Андерс Бессеберг ведь сказал: «Мы не можем менять правила каждый год». Вот сейчас вдруг вскипает история – и начинается шум: давайте, закрутим гайки. Но следующий конгресс пройдёт в 2018 году, и что же вы раньше молчали, ребята? Надо быть поспокойнее. Хочу сказать, что наши американские и чешские друзья, по-моему, занимаются ерундой. Если они хотят привлечь внимание, то надо действовать по-другому. Поумнее, что ли.Мы идём навстречу пожеланиям IBU и ведём беспощадную борьбу с допингом. Надеюсь, всё будет в порядке. Важно понимать, кто именно эти семеро спортсменов, в отношении которых продолжается расследование. И ещё раз повторяю: нужен максимальный контакт с IBU. Главное – не обращать внимания на клеветников вроде президента чешской федерации, потому что он… такое ощущение, выполняет некое задание некоего центра», — приводит слова Губерниева «Прессбол».